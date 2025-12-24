松屋×ちいかわ「コラボどんぶり」が当たる！ グッズ付きコラボメニューも順次展開

松屋フーズは、牛めしの「松屋」と、とんかつ「松のや」において、「ちいかわ」とのコラボレーション企画を2026年1月6日よりスタートする。



イラストレーター・ナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」とのコラボで、「松屋」では、コラボメニューが、第1弾（1月6日～）と第2弾（2月17日～）の二段構えで登場する。さらに、期間中は「松屋」「松のや」の両ブランドで、対象のおこさまメニューを注文するとオリジナルグッズを配布する。



また期間中は、「松屋」「松のや」を利用したレシートで応募できるWEB抽選を実施するほか、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンも展開する。

松屋で「ちいかわのすき焼き鍋膳」「ちいかわの鬼辛カレー」が登場

松屋ではオリジナルグッズ付きのコラボメニューが登場。



■「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」1月6日～

コラボメニュー第1弾として、1月6日から「松屋」で国産黒毛和牛を使用した「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」を販売。

コラボメニュー1品の注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナル食券キーホルダー」（デザインは全6種類）を1個、ランダムでプレゼントする。



■「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」2月17日～

2月17日からは、コラボメニュー第2弾としてこだわりの本格スパイス使用「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」を販売。



コラボメニュー1品の注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルフィギュア」（デザインは全6種類）を1個、ランダムでプレゼントする。

いずれも店頭の券売機のみの販売となり、松弁ネット・松屋モバイルオーダーおよび松弁デリバリーの利用は対象外。なくなり次第終了。

松屋・松のや「おこさまメニュー」注文でグッズプレゼント

また、「松屋」「松のや」の両ブランドでは、第1弾（1月6日～）と第2弾（2月17日～）の期間中に、おこさまメニューを注文でオリジナルグッズをプレゼントする。



対象メニューは松屋の「おこさま牛めしわくわくセット」、「おこさまカレーわくわくセット」、松のやの「お子様プレート」、「お子様パンケーキプレート」の4つ。



■松屋・松のや「オリジナルハンドタオル」プレゼント 1月6日～

1月6日から、おこさまメニュー1品の注文につき、「松屋」×「ちいかわ」コラボ限定「オリジナルハンドタオル」（デザインは全6種類）を1枚、ランダムで配布。



■松屋・松のや「オリジナルスライドパズル」プレゼント 2月17日～

2月17日から、おこさまメニュー1品の注文につき、コラボ限定「オリジナルスライドパズル」（デザインは全6種類）を1枚、ランダムで配布。

松屋・松のや レシートで応募するプレゼント企画

抽選で100名に「コラボどんぶり」が当たるプレゼントキャンペーンも開催。

応募対象期間中に「松屋」「松のや」で発行された、注文合計金額800円（税込）以上の領収書（食券、レシート、web領収書）を撮影し、専用フォームへ必要事項を入力すると応募ができる。



キャンペーンサイト内の「応募フォームはコチラ」ボタンからも応募ページにアクセス可能。

【応募対象期間】※この期間に発行されたレシートが応募対象

1月6日10時から3月31日9時59分

【レシート応募の受付期間】

1月6日10時から4月7日23時59分

【応募フォーム】

https://mfsmsipcp-chiikawa-2026flom.cp.msgs.jp/n/form/repb/88CfF5h8pbztHz8fuMyx6



なお、対象メニューの購入はコラボメニューは1人1日1食、おこさまメニューは1人1日3食まで。1日の数量を限定して販売するため、売り切れも想定される。

松屋公式Xから参加できるキャンペーン

さらに、キャンペーン期間中に「松屋」公式Xをフォロー、対象の投稿をリポストするとコラボ限定「オリジナルピンバッジセット」が100名様に当たる抽選に参加できる。



【当選景品】

・オリジナルピンバッジセット



【対象投稿予定日】

1月6日（火）10:00



【リポストキャンペーン期間】

2026年1月6日(火)10：00～1月18日(日)23：59



【松屋公式Xアカウント】

＠matsuya_foods



【景品発送予定日】

2月中旬頃（仮）を予定

ファンは見逃せない！

実は松屋が全国の店舗でキャラクターとコラボするのは初だそう。大人からこどもまで楽しめて、特にちいかわファンの方は見逃せないキャンペーンとなりそうだ。

モバイルオーダーを介した注文やデリバリーはグッズプレゼントの対象外となるので、ご注意を。抽選キャンペーンもあるので、レシートや食券などは必ず保管をしておきたい。

（※文中の価格はすべて税込）