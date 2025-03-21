「BLEACH」家庭用ゲーム最新作『BLEACH Rebirth of Souls』が本日発売！豪華賞品が当たるキャンペーンも

バンダイナムコエンターテインメントは3月21日、「BLEACH」家庭用ゲーム最新作『BLEACH Rebirth of Souls』をPlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売。価格は、通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8360円だ。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

発売を記念してアニメ映像を使用した「ロンチトレーラー」と、「オリジナルデスクマット」が当たるキャンペーンも開始。

ロンチトレーラーは、本作に収録されている“死神代行篇”～“破面篇”までのストーリーにフォーカスした内容となっているので、ぜひチェックしてみよう。

▼ロンチトレーラー

https://youtu.be/lUpDwZIml9g

発売記念キャンペーン実施中！

本作の公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると抽選で50名に「オリジナルデスクマット」が当たるキャンぺーンを実施中。実施期間は、2025年3月24日12時まで。

▼『BLEACH Rebirth of Souls』 公式X

https://twitter.com/BLEACH_game_jp

▼キャンペーン詳細ページはコチラ

https://bleach-ros.bn-ent.net/special/cp_04.php

八雲べにさんvsかずのこさんがガチンコ対決!? 特別番組も公開中！

ゲストに八雲べにさん、かずのこさん、ACQUAさん、司会に水上侑さんを迎えて、本作の熱き闘いを届ける特別番組「リバソルとく熱ばん」も公開中。こちらもあわせて視聴してみてはいかがだろうか。

番組配信記念キャンペーンも実施中！

本作の公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストすると抽選で「ゲーミングチェア」や「オリジナルノベルティセット」が当たるキャンぺーンも実施中。「#リバソル」をつけて引用リポストで当選確率がアップ……!? ぜひ番組の感想とあわせて投稿してみよう。開催期間は、2025年3月24日12時まで。

▼『BLEACH Rebirth of Souls』公式X

https://twitter.com/BLEACH_game_jp

▼キャンペーン詳細ページはコチラ

https://bleach-ros.bn-ent.net/special/cp_03.php

Ultimate Edition／Deluxe Edition 発売中！

ダウンロード版専売でシーズンパスや衣装などがセットになった豪華版も発売中。シーズンパスで手に入る新規プレイアブルキャラクター（4体）はアニメ「BLEACH 千年血戦篇」から参戦する。キャラクターの情報は今後公開予定なので、お楽しみに。

▼公式サイト製品ページ

https://bleach-ros.bn-ent.net/product

【ゲーム情報】

タイトル：BLEACH Rebirth of Souls

ジャンル：対戦アクション

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※Xbox Series X|S／PC（Steam）版はダウンロード版のみ。

発売日：発売中（2025年3月21日）

価格：

通常版：8360円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：1万780円（ダウンロード版）

アルティメットエディション：1万2540円（ダウンロード版）

プレイ人数：1～2人（ローカルマルチ対戦／オンライン対応）

CERO：B（12才以上対象）

©久保帯人／集英社・テレビ東京・ｄｅｎｔｓｕ・ぴえろ

©Bandai Namco Entertainment Inc.

※画像は開発中のものです。実際の製品とは異なる場合があります。

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“プレイステーション ファミリーマーク”“PlayStation”“プレイステーション”“PS5ロゴ”“PS5”“PS4ロゴ”“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。