27インチで4K解像度、HDR10対応　ViewSonicの液晶モニター「VA2708-4K-MHD」

27インチ4K UHD対応「VA2708-4K-MHD」の基本仕様

ViewSonic（ビューソニック）ジャパンは、27型4K UHD液晶モニター「VA2708-4K-MHD」を販売中だ。Amazonにて30,101円で購入できる。

本製品は、16:9のアスペクト比を採用した非光沢パネルを搭載。フルHDの約4倍となる高解像度により、広い作業領域と高精細な表示を両立している。

高精細表示とHDR10対応による映像表現

VA2708-4K-MHDは、フルHDの4倍の解像度を活かした広大な作業スペースを確保できる点が特徴だ。細部まで確認しやすく、ディテールを重視する用途にも適している。

また、HDR10のハイダイナミックレンジに対応。SDR表示と比較して、色彩表現や輝度、コントラストの再現性が向上しており、より自然で鮮明な映像表示が可能となっている。

音声面では、2.5W×2基のステレオスピーカーを内蔵。映像と音声を一体で楽しめる設計となっている。

長時間使用を支える機能と安心の保証

色再現性にも配慮されており、画面表示から印刷物まで色の一貫性を保ちやすい設計だ。高い色精度を維持しながら、快適な使用環境を提供する。

フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載し、長時間作業時の目の負担を軽減。さらにエコモードにより消費電力を抑え、CO₂排出量の削減やオフィスでの運用コスト低減にも貢献する。

