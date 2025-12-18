このページの本文へ

Acer、240Hz駆動の「Nitro」ゲーミングモニター2機種を発売

2025年12月18日 08時00分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　日本エイサーは12月17日、FPS・格闘・アクションゲームユーザー向けに、Acerのゲーミングブランド「Nitro」より新たに2機種のゲーミングモニターを発表した。23.8インチモデル「VG240YW3bmiipx」と27インチモデル「VG270W3bmiipx」で、いずれも240Hzの高リフレッシュレートを誇り、IPSパネルを搭載している点が特徴だ。

　日本エイサーの新製品は、いずれも滑らかな240Hzの高リフレッシュレートに加え、色ずれやグレー反転のない正確なカラー再現が可能なIPSパネルを備えている。応答速度は1ms (GTG) / 0.5ms (GTG, Min.) に達し、AMD FreeSync Premiumにも対応するなど、ゲーマーにとって理想的なスペックを整えている。

　フルHD（1920×1080）の解像度で、細部までクリアで鮮やかな映像を体験できる。特に、FPSや格闘ゲーム、アクションゲームに最適化されており、広視野角や色域sRGB 99％カバーにより、どの角度からでも美しい映像が堪能できるという。

　追加機能として、映像のティアリングやカクつきを抑えるAMD FreeSync Premiumや、ゲームの内容に応じて映像を最適化するGame Viewテクノロジーを搭載。また、Acer VisionCare技術により、ブルーライト軽減やフリッカーレスなど、ユーザーの視力を考慮した設計も施されている。

　両モデルは、Amazon、Acer公式オンラインストア、Acerダイレクト（楽天市場・Yahoo!ショッピング）にて購入可能。「VG240YW3bmiipx」は12月17日から、「VG270W3bmiipx」は12月19日からの発売となる。

