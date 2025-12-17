初めてのゲーミングPCに、MSIがCore i5＆RTX 5060搭載モデルを発売

MSI、コストパフォーマンス重視のゲーミングPCを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは12月17日より、ゲーミングデスクトップPC「MAG Infinite E1 14NVL5-259JP」を発売すると発表した。コストパフォーマンスに優れた構成を採用し、最新のゲーミング体験を提供することを目的としたモデルだ。価格はオープン価格となっている。

Core i5とGeForce RTX 5060を搭載した高コスパ構成

「MAG Infinite E1 14NVL5-259JP」は、Intel Core i5-14400F プロセッサーと、NVIDIA GeForce RTX 5060 グラフィックスを搭載。初めてゲーミングPCを導入するユーザーにも選びやすい高コストパフォーマンスモデルとなっている。

フルHD解像度かつ高リフレッシュレート対応のゲーミングモニターと組み合わせることで、競技性の高いゲームタイトルにおいても滑らかな描写が可能だという。

高速ストレージと充実した通信環境、カスタマイズ性も確保

ストレージには1TBのM.2 NVMe SSDを搭載し、ゲームやアプリケーションの起動を高速化。MSI独自のライティング機能「Mystic Light」にも対応しており、外観のカスタマイズも楽しめる。

ネットワーク面では、有線LANに加えてWi-Fi 6Eに対応。設置場所を選ばず、安定した通信環境を構築できる点も特徴だ。