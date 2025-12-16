驚異のまいたけ200g！ ドムドムの「まいたけバーガー」再び！ これうまいんだよね～

ドムドムハンバーガーは12月19日より、期間限定メニュー「今夜は まいたけバーガー」を全国の店舗で販売します。

雪国まいたけを約200g使用！

まいたけバーガーが復活

まいたけバーガーは、2023年に初登場した商品で、まいたけを大胆に使用した見た目が特徴です。そんなインパクト抜群のバーガーが、今年も期間限定で復活します。

▲今夜は まいたけバーガー 単品950円、セット1350円

※浅草花やしき店・市原ぞうの国店は、単品の販売のみ

肉厚な「雪国まいたけ」を約200g使用。素揚げしたまいたけとパティを組み合わせたバーガーです。

まいたけはバーガーからはみ出すほどのボリュームで、香りや食感が感じられるといいます。ソースには、まいたけと相性がいいドムドムのてりやきソースを使用。



パティの肉汁とまいたけの旨みがどんどん溢れてくる“ごちそうバーガー”といい、味も食べ応えもバッチリとうたいます。

「まいたけナゲット」も登場

あわせて、一部店舗ではサイドメニューとして「まいたけナゲット」も期間限定で登場します。

▲まいたけナゲット 320円

まいたけを使ったナゲットで、衣の食感とまいたけの香りを楽しめるという商品です。きのこ素材を使いながら、しっかりとした食感を持たせています。

まいたけナゲット販売店舗：東習志野店、野田運河プラザ館店、イオン海浜幕張店、イオンスタイル赤羽店、東大島店、大泉学園店、小平店、金沢八景店、上溝店、千船駅店、吹田店、深井店、湊川店、姫路広畑店

きのこ好き注目！

去年おととしと登場する度に話題になるバーガーが、今年も帰ってきました。まいたけをどっさり挟んだビジュアルは、見た目のインパクトが抜群です。

ちなみにアスキーグルメでは同商品を過去に取材していますが、実物もポスタービジュアルと差がないまいたけの迫力で、コリップリっとした食感を存分に楽しめる、まいたけリッチなバーガーでした（関連記事：ドムドム×雪国まいたけコラボ「今夜は まいたけバーガー」はみ出す程のきのこに驚き!!）

なお、「今夜は まいたけバーガー」という商品名は、「今夜はお寿司だ！ 今夜は焼肉だ！」と楽しみになるくらいの「ごちそう」のイメージから名付けられたそう。もちろんお昼に食べてもOKとのことです。

気になる人は、販売期間中にドムドムバーガーをチェック！ ドムドムの店舗はこちらから確認できます。

※価格は税込み表記です。