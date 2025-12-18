このページの本文へ

本日発売

ライス「特盛」が無料に！ 焼肉定食、20時以降がガッツリに 「焼きたてのかるび」で

2025年12月18日 10時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

ちょっと遅めの来店でお得に！

　カルビ丼とユッケジャンスープの専門店「焼きたてのかるび」は、本日12月18日より期間限定で20時以降のディナーを対象に「定食ごはん特盛無料キャンペーン」を開催する。

　2026年3月4日までの実施を予定。

20時以降ライス注文がお得に

　焼きたてのかるびは、熟成肉を強火で一気に焼き上げた「カルビ丼」など、焼肉各種メニューを提供している。今回のキャンペーンでは“焼肉鉄板定食”各種が対象。

（対象商品例）鉄板カルビ定食（1090円）

　通常、定食メニューのごはんの量は「並」と「大盛」の2サイズから選べる仕様だが、キャンペーン期間は20時以降に「特盛」が登場。

　券売機のごはん量選択画面にて「特盛」を無料で選択することができる。

　「特盛」を選べる対象商品は以下の通り。

・「鉄板カルビ定食」
・「鉄板【二種盛り】カルビと厚切りハラミ定食」
・「鉄板豚カルビ定食」
・「鉄板黒毛牛上カルビ定食」
・「鉄板厚切りハラミ定食」
・「鉄板ねぎ塩牛タン定食」
・期間限定「鉄板ヤンニョムチーズカルビ定食」
・期間限定「鉄板ヤンニョムWチーズカルビ定食」

（対象商品例）鉄板ねぎ塩牛タン定食（1490円）

新商品も「特盛」の対象だ！

　嬉しいことに同日から販売をスタートする「鉄板ヤンニョムチーズカルビ定食」（1250円）も「特盛」の対象だ。

「特盛」対象となる「鉄板ヤンニョムチーズカルビ定食」

　お店が近くにあればラッキー！20時以降の来店でよりお腹いっぱいに、そしてお肉でスタミナをつけよう〜！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧