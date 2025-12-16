ジューシーなカルビ×とろ〜りチーズの背徳“カルビ丼”と“カルビラーメン”

焼きたてのカルビで12月18日から

カルビ丼とユッケジャンスープの専門店「焼きたてのかるび」は、12月18日より期間限定で「ヤンニョムチーズカルビ丼」「チーズ王道カルビラーメン」を期間限定で発売する。



11月より開催中の「韓国フェア」の第2弾商品となる。

ジューシーなカルビとチーズが絡む！

「ヤンニョムチーズカルビ丼」

「ヤンニョムチーズカルビ丼」は、厳選したコチュジャンを使用した特製甘辛ヤンニョムだれを、濃厚でジューシーなカルビと合わせた一品。4種のチーズのコクと香りが、丼ぶりの美味しさを更に引き立てる、至福の味わいだという。

また、チーズ好きにはたまらない「ヤンニョムWチーズカルビ丼」も同時にあわせて登場する。

▲「ヤンニョムチーズカルビ丼」：並790円、小750円、大1050円

▲「ヤンニョムWチーズカルビ丼」：並890円、小850円、大1150円

「ヤンニョムWチーズカルビ丼」は、鉄板定食スタイルでも提供（Wも用意）。熱々鉄板でとろ～りとろけるチーズが楽しめる。

▲「鉄板ヤンニョムチーズカルビ定食」：1250円

▲「鉄板ヤンニョムＷチーズカルビ定食」：1350円

人気のラーメンに今だけのチーズトッピング！

「チーズ王道カルビラーメン」

「チーズ王道カルビラーメン」は、焼きたてのかるびで人気の「王道カルビラーメン」にチーズをあわせた一品。旨辛なユッケジャンスープと4種のチーズは相性抜群だという。



お好きな丼と組み合わせたセットや、ミニカルビ丼セットも用意する。



▲「チーズ王道カルビラーメン」：単品890円

「お好きな丼とチーズ王道カルビラーメン小セット」：お好きな丼＋550円

「チーズ王道カルビラーメンとミニカルビ丼セット」：1250円

チーズ×カルビでちょっと背徳的

11月にスタートした韓国フェア第1弾では「プルコギ丼」や「ねぎ塩ラーメン」などが登場していたが、第2弾では寒い季節にうれしいトロ～リとしたチーズが楽しめるラインナップ。

チーズ好きにはたまらない、チーズ大盛りも嬉しいポイントだ。ちょっと背徳t系でそそられる。

発売は2026年1月中旬まで。販売期間は約1ヵ月なので、気になる人はお早めに。

（※文中の価格はすべて税込）