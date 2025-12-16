このページの本文へ

焼きたてのカルビで12月18日から

ジューシーなカルビ×とろ〜りチーズの背徳“カルビ丼”と“カルビラーメン”

2025年12月16日 14時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

韓国グルメが好きな方に！

　カルビ丼とユッケジャンスープの専門店「焼きたてのかるび」は、12月18日より期間限定で「ヤンニョムチーズカルビ丼」「チーズ王道カルビラーメン」を期間限定で発売する。

　11月より開催中の「韓国フェア」の第2弾商品となる。

ジューシーなカルビとチーズが絡む！
「ヤンニョムチーズカルビ丼」

　「ヤンニョムチーズカルビ丼」は、厳選したコチュジャンを使用した特製甘辛ヤンニョムだれを、濃厚でジューシーなカルビと合わせた一品。4種のチーズのコクと香りが、丼ぶりの美味しさを更に引き立てる、至福の味わいだという。

　また、チーズ好きにはたまらない「ヤンニョムWチーズカルビ丼」も同時にあわせて登場する。

▲「ヤンニョムチーズカルビ丼」：並790円、小750円、大1050円

▲「ヤンニョムWチーズカルビ丼」：並890円、小850円、大1150円

　「ヤンニョムWチーズカルビ丼」は、鉄板定食スタイルでも提供（Wも用意）。熱々鉄板でとろ～りとろけるチーズが楽しめる。

▲「鉄板ヤンニョムチーズカルビ定食」：1250円

▲「鉄板ヤンニョムＷチーズカルビ定食」：1350円

人気のラーメンに今だけのチーズトッピング！
「チーズ王道カルビラーメン」

　「チーズ王道カルビラーメン」は、焼きたてのかるびで人気の「王道カルビラーメン」にチーズをあわせた一品。旨辛なユッケジャンスープと4種のチーズは相性抜群だという。

　お好きな丼と組み合わせたセットや、ミニカルビ丼セットも用意する。

▲「チーズ王道カルビラーメン」：単品890円
　「お好きな丼とチーズ王道カルビラーメン小セット」：お好きな丼＋550円
　「チーズ王道カルビラーメンとミニカルビ丼セット」：1250円

チーズ×カルビでちょっと背徳的

　11月にスタートした韓国フェア第1弾では「プルコギ丼」や「ねぎ塩ラーメン」などが登場していたが、第2弾では寒い季節にうれしいトロ～リとしたチーズが楽しめるラインナップ。

　チーズ好きにはたまらない、チーズ大盛りも嬉しいポイントだ。ちょっと背徳t系でそそられる。

　発売は2026年1月中旬まで。販売期間は約1ヵ月なので、気になる人はお早めに。

　（※文中の価格はすべて税込）

