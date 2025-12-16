このページの本文へ

300円台で大容量！ セブンで最大1.8倍のカップデリが登場！

2025年12月16日 13時50分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　セブン‐イレブンは12月16日より、年末年始に向けた期間限定商品として、大容量サイズの「カップデリ」2商品を全国の店舗で順次発売します。

最大1.8倍のもりっもりカップデリが登場！

　セブン‐イレブンでは、通常、小容量のお惣菜・サラダを「カップデリ」として販売しています。今回、年末年始の利用シーンを想定し、大容量タイプのラインアップを拡充しました。

　通常サイズと比べて約1.5倍～1.8倍の重量とし、人が集まる機会が増える時期に合わせて、シェアしやすい惣菜として展開します。

▲もりっもり ベーコンペッパー マカロニサラダ　354円

　マカロニサラダにベーコンとブラックペッパーを組み合わせた商品で、重量は通常品の約1.8倍です。

　マカロニのクリーミーさに、ベーコンの旨味とブラックペッパーの風味を加えた構成で、食事の一品としても、つまみとしても使いやすい内容としています。

▲もりっもり 5種具材のさっぱり春雨サラダ　321円

　醤油ベースの味付けに胡麻の風味を加えた春雨サラダで、重量は通常品の約1.5倍です。

　鶏肉、にんじん、きくらげ、玉子、もやしの5種類の具材を使用し、軽やかながらも食べ応え十分という商品です。

シェアしやすさ重視！

　通常よりも容量を増やしたカップデリは、複数人でシェア（取り分け）できるボリュームが特徴です。

　価格は2商品とも300円台なので、複数人での食事や集まりの場でも取り入れやすいですね。もちろん一人でたっぷり食べるのもアリだと思います。

　年末年始の食事に、食卓にそのまま出しやすく、気軽に取り入れられる選択肢として覚えておきたい商品です。

※価格は税込み表記です。

