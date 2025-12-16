夜アイス専門店「21時にアイス」がセブンとコラボ！ 容量330mlのパフェが登場

セブン‐イレブンは12月23日より、アイスクリーム専門店「21時にアイス」が監修したパフェアイスを、一部地域の店舗で数量限定発売します。

「21時にアイス」監修パフェがセブン限定で登場！

「21時にアイス」は、食後の「締めアイス」文化を広めた専門店として知られ、全国に40店舗を展開しています。

今回のコラボレーションでは、同店で人気のフレーバーを表現した「チョコバナナ」と「紫芋モンブラン」の2種類をラインアップ。いずれも容量330mlのパフェタイプです。販売エリアは首都圏と関西で、赤城乳業が製造を担当します。

▲21時にアイス チョコバナナ 462円

販売エリア：首都圏・関西

ミルクアイスとチョコアイスの2種類を重ね、果肉入りバナナソースとチョコソースを組み合わせたパフェアイスです。

2種のトッピングや底のクッキーがアクセントとなり、専門店のフレーバー構成を表現した仕立てです。

▲21時にアイス 紫芋モンブラン 462円

販売エリア：首都圏・関西

21時にアイスの人気上位フレーバー「紫芋モンブラン」を、天面の巻き形状で表現したパフェアイスです。すっきりしたミルクアイスと濃厚な紫芋アイスの2種を使用しています。

紫芋ペーストを配合したソースを重ね、素材本来の濃厚な味わいを楽しめるといいます。

人気店の締めアイスを自宅で！

「21時にアイス」の人気フレーバーをパフェ仕立てで楽しめる新作スイーツが登場。専門店の雰囲気を、そのまま自宅に持ち帰れる点が印象的です。

容量330mlとボリューム満点で、胃袋も心もずっしり満たされそう！ 数量限定のため、早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。