12月20日～25日の期間限定

本ズワイ蟹入り！ 小僧寿しの「クリスマス」盛りはひとり1000円ちょっとで豪華

2025年12月16日 15時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

いろんなネタで彩りも綺麗！

　小僧寿しは12月20日から25日の期間限定で「クリスマスフェア」の商品を販売する。ただ今予約を受付中。

小僧寿しのクリスマスがスタート！

　持ち帰りの寿司の「小僧寿し」では、毎年「クリスマス」に向けた商品を展開している。今年の寿司盛り「クリスマスパーティ」は“本ずわいがに”入りの贅沢な内容。

（写真は5人前）

▲「クリスマスパーティ」
　3人前　3402円、4人前　4536円、5人前　5670円

　「照焼チキンロール」や「本ずわいがに爪下」をはじめ、「まぐろ」「生えび」「サーモン」など多彩なネタが入ったの大皿寿司盛り。

　3人前・4人前・5人前のラインナップで、集まった人数にあわせて選べます。けます

▲「Xmasスペシャルにぎり盛」1338円

　「本鮪中とろ」「うなぎ」「本ずわいがに爪下」など豪華ネタを盛り込んだ特別仕様の一人前商品。

▲「ミニちらし寿司アソート」（933円）

　毎年大好評だという、ミニちらし寿司を9マスに散りばめたカラフルなメニュー。一口で食べやすく、色々な味が楽しめるアソートなので、シェアして食べるのもおすすめという。

準備はお早めに！

　定番ネタから豪華ネタまで入って、クリスマスのテーブルを綺麗に彩ってくれそう！各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。ただ今予約を受付中なので、ゲットしたい人はお近くの店舗に問い合わせを。

　（※文中の価格はすべて税込）

