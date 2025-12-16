本ズワイ蟹入り！ 小僧寿しの「クリスマス」盛りはひとり1000円ちょっとで豪華

小僧寿しは12月20日から25日の期間限定で「クリスマスフェア」の商品を販売する。ただ今予約を受付中。

小僧寿しのクリスマスがスタート！

持ち帰りの寿司の「小僧寿し」では、毎年「クリスマス」に向けた商品を展開している。今年の寿司盛り「クリスマスパーティ」は“本ずわいがに”入りの贅沢な内容。

▲「クリスマスパーティ」

3人前 3402円、4人前 4536円、5人前 5670円

「照焼チキンロール」や「本ずわいがに爪下」をはじめ、「まぐろ」「生えび」「サーモン」など多彩なネタが入ったの大皿寿司盛り。



3人前・4人前・5人前のラインナップで、集まった人数にあわせて選べます。けます



▲「Xmasスペシャルにぎり盛」1338円

「本鮪中とろ」「うなぎ」「本ずわいがに爪下」など豪華ネタを盛り込んだ特別仕様の一人前商品。

▲「ミニちらし寿司アソート」（933円）

毎年大好評だという、ミニちらし寿司を9マスに散りばめたカラフルなメニュー。一口で食べやすく、色々な味が楽しめるアソートなので、シェアして食べるのもおすすめという。

準備はお早めに！

定番ネタから豪華ネタまで入って、クリスマスのテーブルを綺麗に彩ってくれそう！各店舗の準備数が無くなり次第終了となる。ただ今予約を受付中なので、ゲットしたい人はお近くの店舗に問い合わせを。

（※文中の価格はすべて税込）