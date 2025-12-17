セブンの新作「ライスバーガー」はみ出るボリュームが魅力！ 「牛カルビ」「照焼チキン」

セブン‐イレブンは、温めて食べる新商品「ライスバーガー」2種類を、12月14日より順次発売しています。

香ばしく焼いたご飯で挟む

新作ライスバーガー2種が登場！

寒さが増す冬に向けて、“ご褒美系おむすび”として温めておいしい「ライスバーガー」が登場。「炭火焼牛カルビ」「照焼チキンガーリックマヨネーズ」の2種類がラインアップしています。

バンズの代わりとなるご飯は、醤油を染み込ませたものを1枚ずつ焼き上げており、外は香ばしく中はしっとりとした食感としています。具材はご飯からはみ出すほどのボリューム感を持たせています。

また、電子レンジでそのまま加熱できる耐熱容器を採用。温めることで香ばしい香りが際立つといいます。

▲ライスバーガー 炭火焼牛カルビ 354円

炭火で焼き上げた牛カルビを使用し、甘辛いタレで仕上げた商品です。

香ばしく焼いたご飯と牛カルビを組み合わせることで、肉の旨味とご飯の甘み、炭火の香りが重なり合うとしています。

▲ライスバーガー 照焼チキンガーリックマヨネーズ 322円

甘辛い照焼きダレを絡めたチキンに、ガーリックマヨネーズを合わせた商品です。

照焼きの甘さとマヨネーズのコク、ガーリックの風味が重なり、温めた際に立ち上る香りが特徴だとしています。

はみ出るほどのボリューム感がうれしい

寒い時期になると、温かいご飯ものが恋しくなりますが、ライスバーガーはワンハンドで温かいご飯と具材が食べられてありがたいですね。電子レンジで手軽に温められるので、忙しい日常にはありがたい存在になりそう。



また、ご飯からはみ出るほどの具材のボリューム感がたまりません！

冬の軽食や食事の選択肢として、チェックしておきたい商品です。

※価格は税込み表記です。