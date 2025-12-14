大阪王将がついに「麻辣湯」参戦！辛さ2倍・3倍OK、春雨麺も選べる

餃子専門店の大阪王将では、12月16日より「魅惑の五香麻辣湯（ウーシャンマーラータン）」（890円）を期間限定で発売する。

オーダーも簡単！「魅惑の五香麻辣湯」

大阪王将が今トレンドである「麻辣湯（マーラタン）」に挑戦。



麻辣湯専門店では、トッピングや麺やスープ、辛さの段階などを選べてアレンジが多彩なため「注文方法が難しい」と感じたりすることがあるそう。そこで、大阪王将の五香麻辣湯では「初心者にもやさしい注文方法」を採用。



▲魅惑の五香麻辣湯（ウーシャンマーラータン）

890円（追加料金あり）



豚肉と白菜・小松菜・青梗菜・人参・キクラゲなどたっぷりの野菜を加え、大阪王将で人気の大粒水餃子を特製スープで合わせた一杯。豚の旨みをベースにフワっと香る五香粉（ウーシャンフェン）が食欲をそそる味わいなんだとか。

麺の種類と辛さは選択制。麺は春雨と中華麺の2種類から、辛さは3段階から選べる。また、ボリュームアップしたい場合は、えび、豚肉、水餃子をお好みでトッピング追加が可能。



自分好みにカスタマイズする楽しさと、そのままでもおいしく味わえる満足感の、どちらも叶える一杯が完成するという。



<大阪王将「魅惑の五香麻辣湯」オーダー手順>

大阪王将「魅惑の五香麻辣湯」は、3ステップで注文可能。

1.春雨or中華麺から、麺を選択

2.辛さを選択。2倍は＋50円、3倍は＋100円

3.ボリュームアップしたい場合、トッピングを追加で洗濯可能。えび、豚肉、大粒水餃子から選べ、各＋100円

麻辣湯初めての人でも挑戦しやすい！

麻辣湯は、専門店の出店が増えており、今注目を集めている。ただし、麻辣湯のお店は、麺やトッピング、辛さなどを自分で選ぶ仕組みで、注文のステップが多いと感じていた方もいるかもしれない。



大阪王将の麻辣湯なら、少ない選択肢の中から選んでいくだけで自分だけの一杯を楽しむことができる。オリジナル麻辣湯、味わってみてはいかがだろうか。

なお、販売は1月18日までを予定している。



（※文中の価格はすべて税込）