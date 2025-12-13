このページの本文へ

パンチョで12月16日発売

なにそれ!? 「シュクメルリ風パスタ」！ にんにくとチーズの濃厚ソースを極太2.2mm麺でいだだく

2025年12月13日 16時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

にんにく＆チーズ＆具だくさんのシュクメルリ風！

　「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」は、期間限定メニュー「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」を12月16日より発売する。

にんにく＆チーズ＆具だくさんの「シュクメルリ風パスタ」

　ナポリタン専門店「パンチョ」で、この冬の期間限定“シチューナポ"として、ジョージアの煮込み料理「シュクメルリ」風の一品が登場。

　「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」

　小（麺量300g／総重量 約750g）1290円
　大（麺量500g／総重量 約1050g）1490円

　パンチョの裏メニュー的存在で人気という「塩カルボ風にんにくスパ（通称：白ナポ）」をシュクメルリ風スパゲッティーに“魔改造”したんだとか。

　たっぷりのにんにくをベースにしたホワイトクリームに、たっぷりの濃厚チーズを溶け込ませてコクをアップ。シチューナポらしく具材は種類も量もたっぷりと、鶏もも肉・ベーコン・しめじ・ブロッコリー・さつまいものほかに、さらににんにく丸揚げもゴロゴロと追加。にんにくマシマシの背徳感とハイカロリーを楽しめるパンチョらしい一品。

チーズがたっぷり溶け込んだホワイトソースに具がたっぷりゴロゴロ！

　トッピングの餃子の皮というチップスを砕きながら卵黄と絡めれば食感とコクの両方をもっと味わうことができるという。

　麺は、名物の極太2.2mm麺を使用。総重量は、小サイズで約750g、大サイズで1kg超で、ボリューム満点。満足な冬が堪能できるとしている。

テイクアウトも可能（容器代として100円プラス）

　なお、テイクアウトでも利用できる。

パンチョらしい魔改造に期待！

　「シュクメルリ」とは、ジョージア国の伝統料理で、鶏肉とたっぷりのにんにくを使ったクリーミーな煮込み料理のこと。かつて、牛めしの「松屋」でメニュー化されてから知名度が上がっている。パンチョがどのようにシュクメルリを再現しているのか楽しみだ。

　お腹いっぱい食べれば、心まで満足させてくれそうな一皿。販売終了は2026年1月末ごろだそうなので、チェックはお早めに！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧