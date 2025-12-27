「明星 麺神」から話題の鴨だし！濃厚「鴨だし白湯ラーメン」登場

明星食品は「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」（300円）を、2026年1月5日に全国で発売する。

鴨の魅力が一杯に「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」

もっちり食感のノンフライ麺が特徴の「麺神」ブランドのカップ麺では、“ラーメン好きの間で話題となっているメニュー”を商品化している。



今回はトレンドの「鴨だしラーメン」を、濃厚な白湯ラーメンとして仕立てた「鴨だし白湯ラーメン」を発売する。

「明星 麺神カップ 鴨だし白湯ラーメン」はもっちり食感のノンフライ麺に合う、鴨の旨みが詰まった濃厚なスープが特徴。別添の「鴨の香り深まる特製たれ」を加えることで、鴨の風味とコクを存分に味わえるリッチな一杯に仕上がるという。

具材は鶏団子や、鴨と相性の良いねぎを使用。食べ応えもありスープとの相性も抜群だという。

話題の味をお家で手軽に！

鴨の香りが際立つ濃厚なスープでリッチな気分になれるという一杯。



近年「鴨だしラーメン」を提供するラーメン店が増加し、人気店も登場するなど、トレンドになっているという。

傾向として、従来の鴨だしラーメンは淡麗系スープが主流だったところ、現在は濃厚な“白湯系スープ”のメニューも増加しているんだとか。

そんな話題の"白湯系"鴨だしがカップ麺で気軽に食べられるのは嬉しい！ 麺神ならではの、麺とスープの相性も楽しみな一杯となりそうだ。

（※文中の価格はすべて税込）