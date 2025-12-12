DeepCool、新オールブラック簡易水冷「LE V2 ZERO DARK」登場。価格は約1万円

アユートは12月12日、中国・北京のPCパーツメーカーDeepCoolの新製品、水冷CPUクーラー「LE240 V2 ZERO DARK」と「LE360 V2 ZERO DARK」を12月19日に発売すると発表した。市場想定価格はそれぞれ9,980円と11,980円で、販売はアユートの正規代理店を通じて行われる。

DeepCoolの新しい「LE V2 ZERO DARK」シリーズは、オールブラックのデザインが特徴だ。240mmの「LE240 V2 ZERO DARK」と360mmの「LE360 V2 ZERO DARK」の2つのモデルがラインナップされている。これらのクーラーは、ファン、ラジエーター、チューブなどが全てブラックカラーで統一され、ウォーターブロック中央部にはワンポイントLEDのみが使用されている。特にLED非搭載のシステムに適しており、クールで落ち着いたビジュアルを提供する。

さらに、クーラーには強力な冷却性能を持つ三相6スロット4極駆動のモーターによるウォーターポンプを備えており、最大3400RPMで駆動する。加えて、PWM制御に対応した4ピン接続により、負荷に応じた回転数の調整が可能で、静音性と性能のバランスを保つ設計だ。

耐久性に優れたHydro Bearingを採用した静音リングファンも搭載されており、安定した風量と静かな動作を両立。ラジエーターにはDeepCoolの液漏れ防止技術「Anti-Leakテクノロジー」が採用されており、内部圧力が超過した際に圧力を調整し、液漏れリスクを抑え、安全な使用が可能となっている。取り付けも簡単で、Intel「LGA1851」とAMD「AM5」のCPUソケットに対応している。