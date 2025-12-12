このページの本文へ

前も横も全部ガラス。ピラーレス×木目ラインの新PCケース、Thermaltakeから登場

2025年12月12日 17時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

　アスクは、Thermaltake社製の新製品としてミニタワー型PCケース「View 170 WS ARGB」シリーズ、ミドルタワー型PCケース「View 270 Plus WS ARGB」シリーズ、および「View 380 XL WS ARGB」シリーズを12月19日に発売する。価格は11,980円前後から23,980円前後となる見込み。

　Thermaltakeは、新しい「Viewシリーズ」において、美しい木製のラインを含むピラーレスデザインを採用。フロントと左サイドに強化ガラスパネルを備えており、どの角度からでも内部のライティングが楽しめるとしている。アドレサブルRGBファンを標準装備しており、ASUSやGIGABYTEなど各社のマザーボードからライティングのコントロールが可能となっている。

　特に「View 380 XL WS ARGB」シリーズは、MSIやASUS、GIGABYTE製の背面コネクタ設計に対応し、デュアルチャンバー構造の採用により、十分な配線スペースとエアフローを確保することで、高いパフォーマンスと拡張性をもった製品となっている。

　各製品の詳細は、Thermaltakeの公式サイトで確認可能だ。

