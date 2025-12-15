玄人志向、GeForce RTX 5060 Ti／RTX 3050のデュアルファンモデルを発売

玄人志向のゲーミングブランド「GALAKURO GAMING」から、最新のグラフィックボード「NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti」と「RTX 3050」をデュアルファン搭載で発売中だ。これにより、エントリーユーザーからハイエンドユーザーまで、幅広いゲーマーをサポートする選択肢が広がることになる。

RTX 5060 Tiは、オーバークロックが施され、コアクロックがBoost時には2587MHzに達する。また、最新のメモリ技術GDDR7を搭載し、メモリクロックは28Gbpsに達する。この製品は、大型の92mmデュアルファンによってヒートシンクを効果的に冷却し、さらに静音性を求めるユーザーに嬉しいセミファンレス機能も搭載されている。

一方のRTX 3050は、コアクロックがBoost時には1470MHzとなり、メモリはGDDR6を採用、メモリクロックは14Gbpsだ。こちらも同様にデュアルファンを搭載し、熱対策に優れている。どちらのモデルも剛性を高め、基板をしっかり守るバックプレートを持ち、安心の3年保証がある。

価格はRTX 5060 Tiが81,800円前後、RTX 3050が29,800円前後となる予定だ。詳細はそれぞれのリリースページで確認できる。予算と性能に応じて、自分に最適なモデルを選んでみてはいかがだろうか。