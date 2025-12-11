伝説マウス「Razer Boomslang」が20年ぶりに復刻。1,337台限定の記念モデルが登場

Razerは12月9日（現地時間）、伝説的ゲーミングマウスを現代に再解釈した「Razer Boomslang 20th Anniversary Edition」を正式に発表した。この商品は、世界初のゲーミングマウスとして高い評価を受けたBoomslangの魅力を受け継ぎつつ、1,337台のみの限定生産という特別なエディションだ。

Boomslang 20周年記念エディションは、革新的な技術と伝統あるデザインを融合した製品だ。最先端のRazer Focus Pro 45K オプティカルセンサー Gen-2により、2,000 DPIだったオリジナルモデルを遥かに超える最大45,000 DPIの高精度を実現している。さらに、Razer HyperPollingワイヤレステクノロジーの導入で、8,000 Hzのワイヤレスポーリングレートを誇り、応答性はほぼリアルタイムに近いという。

製品には新たな技術が次々と投入されている。現代の競技ゲーマーのために設計されたこのモデルは、完全にワイヤレス充電に対応しており、「Mouse Dock Pro」が標準で同梱されている。また、伝統の左右対称デザインを維持しつつ、PUレザー仕上げのボタンが高い耐久性と優れたグリップ力を提供し、さらにRazer Chroma RGB ライティング対応の9ゾーンにより、1,680万色から選べるカスタマイズが可能となっている。

また、製品はRazer Synapseを通じてプログラマブルコントロールを可能にし、ユーザー独自の設定が容易に行えるという。

限定数の1,337台すべてにシリアルナンバーが刻印されており、このモデルはコレクターズアイテムとして特別な存在となる。ファンにとって初代Boomslangの思い出を振り返る機会になることは間違いないだろう。そして、今後実施されるイベントに参加し、特別な記念アイテムを手に入れるチャンスがあるという。