BenQ、Mac向けモニター「MAシリーズ」を刷新　5K対応の最上位「MA270S」登場

ベンキュージャパンは、Macユーザー向けに設計された新しいモニターMAシリーズとして、フラッグシップモデル「MA270S」を発表した。MA270Sは、オープン価格で2026年2月に発売予定であり、高解像度5K（5120×2880）を誇り、Nano Glossコーティングのグレアパネルを採用している。

MA270Sは、27インチのスクリーンと5K解像度によって、写真や映像、テキストの細部をクリアに描写する。最大450cd/㎡（HDR時400cd/㎡）の高輝度と2000:1の高コントラスト比は、映像をより鮮やかに表示し、P3 99%の広色域に対応することで、Mac特有の色味の再現力も向上したという。さらに、スタイリッシュな外観とエルゴノミクスデザインが特徴で、ユーザーのデスク環境に柔軟に対応する。

同時に発表されたMA270UPとMA320UPも注目の製品で、こちらもNano Glossコーティングのグレアパネルを採用している。MA270UPおよびMA320UPは、ともに12月23日にオープン価格で発売される。従来のモデルとは異なり、これらの新製品はMacユーザーのクリエイティブ制作をサポートするために開発された。

製品群には、BenQ独自の「M-bookモード」というカラーモードが標準搭載されており、MacBookのディスプレイに近い色味を表示可能だ。さらに、Display Pilot 2というソフトウェアを用いることで、ユーザーは画面設定を柔軟にカスタマイズでき、MacBookとの同期が可能な自動輝度調整設定も備えている。豊富な入力端子やUSBハブ機能も備わっており、多様なデバイスとのフレキシブルな接続を実現している。