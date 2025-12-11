世界初のナトリウムイオンモバイルバッテリー、技術革新でアワード受賞

エレコムは12月11日、カカクコムの購買支援サイト「価格.com」より発表された「価格.comプロダクトアワード2025」で、ナトリウムイオンモバイルバッテリーDE-C55L-9000シリーズがモバイルバッテリーカテゴリで銀賞を受賞したと発表した。

この受賞製品であるDE-C55L-9000シリーズは、世界初をうたうナトリウムイオンモバイルバッテリーとして注目されている。このバッテリーは、地球への環境負荷や安全性の課題に対応するために開発され、幅広い温度帯（-35℃～50℃）での使用が可能で、長寿命かつ高耐久を実現している点が特徴だ。

容量は9,000mAhで、USB Type-C対応（45W出力・30W入力）の高い性能を持つことでも評価されている。このように技術革新を取り入れることで、エレコムは11年連続で国内販売台数No.1の実績を持ち続けており、ユーザーに支持され続けている。

価格.comプロダクトアワードはユーザーのレビュー評価を基に、毎年最も支持された製品を選出するユニークなアワードとして、世の中の話題や販売数にとらわれない「隠れた逸品」を探し出すことを目指している。エレコムのこの受賞は、性能やユーザー満足度の高さが反映された結果といえるだろう。