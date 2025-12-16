学校・家庭で使えるiPad向け新キーボード「KEY PALETTO」シリーズ　ケース一体型＆有線モデルを同時展開

エレコムは12月16日、iPadを活用した学習に最適なキーボードシリーズ「KEY PALETTO」を12月中旬に発売すると発表した。このシリーズには、ケース一体型の「KEY PALETTO Folio（キーパレット フォリオ）」と、USB Type-C接続の「KEY PALETTO（キーパレット）」の2つのモデルが含まれる。価格は「KEY PALETTO Folio」が17,600円、「KEY PALETTO」が9,680円だ。

「KEY PALETTO Folio」は、iPadケースとキーボードが一体となった独自のデザインを採用し、学習に集中しやすい設計を実現している。肩掛けなどにも対応可能なストラップホールや、学校外での使用のためにケースとキーボードが分離できる機能が特徴だ。チャコールブラックの色合いで、汚れや傷が目立ちにくい仕様になっている。また、ローマ字入力を学ぶ子どもたちのために、小文字がメインに印字された独自の日本語配列を採用している。

「KEY PALETTO」は、iPadとUSB Type-Cで直接接続できる有線キーボードで、コンパクトかつ使いやすい設計となっている。L字型コネクターがケーブルの飛び出しを防ぎ、Caps Lockの誤操作を防止する機能も搭載している。また、耐久性に優れ、最大500万回の打鍵に耐えることができる高耐久キーを採用しており、タッチタイピングの練習にも適している。

どちらのモデルも、特に教育現場での使用に考慮されて設計されており、子どもたちの学習を効果的に支援することができる。エレコムはこのシリーズを通して、正しいキー入力の学習を楽しくスムーズに進めることを目指している。