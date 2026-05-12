FPS向け高耐久モデルも！ ワイヤレス＆充電式ゲームパッド新登場

エレコムは5月12日、ワイヤレス/充電式ゲームパッドの新シリーズ「GP40」と「GP50」を、5月中旬より発売すると発表した。価格は「GP40」が6,080円から、「GP50」が7,480円からとなっている。
新発売のゲームパッドは、ワイヤレス接続で快適にゲームを楽しめる仕様になっている。13のボタンと2本のアナログスティックを搭載し、2.4GHzの無線接続が可能で、付属のUSB-Aレシーバーを使うことで簡単にパソコンに接続できる。また、充電式で電池交換が不要となり、USB Type-Cポートで有線での使用も可能だ。どちらのシリーズも、スティック配置をストレートタイプまたはクロスタイプから選べる点が特長となっている。
「GP40シリーズ」は、連射機能やスティックモード切替により、幅広いゲームプレイに対応するベーシックモデルだ。連続動作時間は約16時間で、アナログ入力対応のトリガーボタンを活用して、レーシングゲームのアクセルやブレーキ操作も可能となる。
一方の「GP50シリーズ」は、FPSに特化した仕様で、振動機能を備えた高耐久モデルだ。高耐久マイクロスイッチを使用したメカニカルトリガーボタンやデュアルモーターの振動機能により、よりリアルなゲーム体験ができるという。振動機能未使用時には約16時間の連続プレイが可能で、3段階のスティック感度調整が可能だ。
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