ACアダプター不要で即使える、テレビ録画専用のコンパクトHDDが登場

エレコムは12月16日、ACアダプター不要で設置が簡単な2.5インチポータブルハードディスク（HDD）を12月下旬に発売すると発表した。価格はオープン価格。主にテレビやレコーダーの番組録画向けに設計されたこの製品は、対応するテレビに接続することで2番組同時録画が可能など、便利な機能を備えている。

今回発売されるポータブルHDDはスリム＆コンパクトなデザインで、テレビ周りにもすっきりと設置できる。ファンレス設計のため、冷却ファンの騒音がなく静かな環境で利用できる。USB 5Gbps（USB3.2(Gen1)／USB3.1(Gen1)／USB3.0）に対応し、動画や写真などの大容量データもスムーズに転送できるのが特徴だ。

製品は1TB、2TB、4TBの3種類がラインアップされており、すべて環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品となっている。自社環境認定基準を満たし、輸送効率を高める設計の外装箱を使用することで環境への負荷を軽減している。

接続可能なテレビは、シャープ（アクオス）、ソニー（ブラビア）、レグザ、パナソニック（ビエラ・ディーガ）、ハイセンス、LGエレクトロニクス、オリオンなどがあり、USB-HDD録画に対応している必要がある。各製品にはUSBケーブルが付属し、購入後すぐに使用可能だ。