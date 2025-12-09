エレコム、IP67対応のM12/M8防水インダストリアルコネクタ10製品を新発売

エレコムは12月9日、IEC 61076規格に基づく丸型M12・M8防水インダストリアルコネクタ計10製品の受注を開始した。これらのコネクタは「産業用でもエレコム品質を」という企業理念に基づく製品で、高い耐久性と信頼性を備えた一品となる。価格はオープン価格。

本製品は、M12およびM8サイズのコネクタで、IP67の防水・防塵性能を誇る。この性能により、油や水、粉塵が存在する過酷な現場においても安定した接続を実現する。また、各製品は国際基準であるIEC 60512やIEC 60068に準拠した基本試験をクリアしており、品質の高さが保証されている。

コネクタのタイプはプラグ・レセプタクルの両方が用意されており、ピン数や定格電流、電圧に応じた選択が可能だ。特に、4ピンと8ピンのバリエーションがあり、産業用ロボットや工作機械、監視カメラなど、多種多様な用途に応じた接続が可能となっている。また、ケーブルについても3mの長さで、UL2464 24AWG仕様のアウタージャケットがPVC素材のものが用意されている。

エレコムは、製造される電子機器が求める多様化された接続ニーズに応じ、今後も高品質な製品ラインアップの強化を図る予定だ。