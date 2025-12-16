USB-C＋USB-A搭載、33W対応のコンパクトAC充電器が発売

エレコムは12月16日、USB Power Delivery最大33Wに対応したUSB Type-CとUSB-Aポートを搭載した2ポートタイプのAC充電器を12月中旬に発売することを発表した。

エレコムの新しいAC充電器は、スマートフォンやタブレットを2台同時に充電可能なUSB Type-CポートとUSB-Aポートを搭載している。USB Type-Cポートは最大33Wまでの充電に対応し、MacBook Airなどのノートパソコンも充電できる。USB-Aポートは最大12Wの出力で、スマートフォンやワイヤレスイヤホンの充電が可能。「おまかせ充電」機能も搭載しており、接続機器に応じた適切な出力での充電が行えるという。

この充電器は、手のひらに収まるコンパクトサイズ（幅約42mm×厚み約30mm×高さ約39mm）で、折りたたみ式の電源プラグを採用しているため、持ち運びにも便利だ。さらに、GaN II（窒化ガリウムIC）を採用することで、高出力ながら小型化を実現している。

安全性にも配慮しており、電気用品安全法（PSE）の認証を取得、USB-IFと同等のテストを独自に実施して高い互換性と安全性を確保している。

カラーバリエーションはブラック（MPA-AC11433BK）とホワイト（MPA-AC11433WH）があり、いずれも価格2,980円で販売される。