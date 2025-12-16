ケーブル不要で即充電。巻き取り式USB-C一体型モバイルバッテリー登場

エレコムは12月16日、USB Type-Cケーブルを本体に一体化し、使いたいときにすぐ充電可能な巻き取り式ケーブル一体型モバイルバッテリーを12月下旬より発売すると発表した。製品は10,000mAhの容量を持ち、最大22.5W出力と最大45W出力の2モデルがある。価格はオープン価格で、黒、ホワイト、しろちゃん（ホワイト×ブラック）のカラーオプションが提供される。

このモバイルバッテリーの最大の特徴は、スッと伸びる巻き取り式のUSB Type-Cケーブルが本体に一体化している点だ。長さは約62cmで、使用後は巻き取ることができるため、ケーブルの持ち運びが不要ですっきり収納できる。また、USB Type-CポートとUSB-Aポートが各1つ搭載され、複数デバイスの同時充電をサポートする。

最大22.5W出力モデルは、特にスマートフォンへの充電が最適で、45W出力モデルはMacBook Airなどのノートパソコンにも対応可能。特に外出先でバッテリー切れを避けたいユーザーにとって有用だ。それぞれのモデルは複数の保護機能が備わっており、約1,000回の充電サイクルを達成するリチウムイオン電池を搭載している。さらに、日本の電気用品安全法（PSE）の技術基準をクリアしているため、安全性も確保されている。