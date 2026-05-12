エレコムWi-Fiルーターに脆弱性、最新ファームウェア更新を呼びかけ

エレコムは5月12日、無線LANルーターなどの一部ネットワーク製品のセキュリティ向上のために、ファームウェアアップデートの実施を発表した。いくつかの製品型番において脆弱性が判明しているため、対応ファームウェアバージョンにアップデートすることが推奨されている。

対象製品には、例えば「WRC-X3000GS2-B」や「WRC-BE72XSD-B」といったモデルが含まれており、各製品には対応する最新バージョンのファームウェアが提供されている。アップデートにより、任意のコード実行や設定画面への不正アクセスを防ぐことが可能となるという。詳細な脆弱性として、設定ファイルの暗号化不備やクロスサイトスクリプティング、クロスサイトリクエストフォージェリなどが挙げられ、これらはユーザーのセキュリティを脅かす要因となっている。

ファームウェアアップデートの実施方法については、工場出荷時の設定で自動更新が有効になっているため、通常はユーザーが手動で対応する必要はない。ただし設定を変更されているユーザーや自動更新が無効になっている場合は、手動でのファームウェアバージョン確認およびアップデートが必要となる。