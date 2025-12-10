あの「漆黒醤油」が限定復活！とろっとろの大判豚バラチャーシュー入り

京都北白川ラーメン魁力屋は12月17日より「京都漆黒醤油ラーメン」（並：990円）を期間限定で販売する。

「もう一度食べたい！」の声が多かった「京都漆黒醤油ラーメン」

「京都漆黒醤油ラーメン」は、期間限定でたびたび登場したメニューで、2022年秋からは一時的にグランドメニューとして提供されていた。



休売となっていたが、この冬パワーアップして限定復活する。

▲「京都漆黒醤油ラーメン」

（並）990円 、（大）1144円

（肉増し）1232円、（肉増し・大）1386円

魁力屋の看板メニューは「京都背脂醤油ラーメン」だが、本商品はすっきりしつつもコク深い漆黒の醤油スープを使用。そこにシャキシャキ食感のもやしが絶妙にマッチする仕立て。



今回の復活では、チャーシューを沢仕様へアップグレード。じっくり丁寧に炊き込んだとろっとろの大判豚バラチャーシューは、口に入れるとほろりとほどける柔らかさ。漆黒醤油スープとの相性も抜群で、より満足度の高い一杯に仕上げたという。



この冬、嬉しい復活だ！

過去のリリースによると、「醤油の香りとキレが特徴のスープに背脂・中細麺がよく絡み、濃厚な味わいの逸品」なんだとか。



ますます冷え込むこの時期に、今しか食べられない一杯が嬉しい復活！スープ、食材、麺、そして進化したチャーシューの相性を楽しみながら味わいたい！

（※文中の価格はすべて税込）