このページの本文へ

魁力屋で12月17日より

あの「漆黒醤油」が限定復活！とろっとろの大判豚バラチャーシュー入り

2025年12月10日 15時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

かつての人気メニューが復活！

　京都北白川ラーメン魁力屋は12月17日より「京都漆黒醤油ラーメン」（並：990円）を期間限定で販売する。

「もう一度食べたい！」の声が多かった「京都漆黒醤油ラーメン」

　「京都漆黒醤油ラーメン」は、期間限定でたびたび登場したメニューで、2022年秋からは一時的にグランドメニューとして提供されていた。

　休売となっていたが、この冬パワーアップして限定復活する。

▲「京都漆黒醤油ラーメン」

（並）990円 、（大）1144円
（肉増し）1232円、（肉増し・大）1386円

　魁力屋の看板メニューは「京都背脂醤油ラーメン」だが、本商品はすっきりしつつもコク深い漆黒の醤油スープを使用。そこにシャキシャキ食感のもやしが絶妙にマッチする仕立て。

　今回の復活では、チャーシューを沢仕様へアップグレード。じっくり丁寧に炊き込んだとろっとろの大判豚バラチャーシューは、口に入れるとほろりとほどける柔らかさ。漆黒醤油スープとの相性も抜群で、より満足度の高い一杯に仕上げたという。
 

この冬、嬉しい復活だ！

　　過去のリリースによると、「醤油の香りとキレが特徴のスープに背脂・中細麺がよく絡み、濃厚な味わいの逸品」なんだとか。

　ますます冷え込むこの時期に、今しか食べられない一杯が嬉しい復活！スープ、食材、麺、そして進化したチャーシューの相性を楽しみながら味わいたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧