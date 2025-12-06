贅沢！“うなぎと鰻肝”の相盛り丼！ごはん大盛り無料でうれしい～

名代 宇奈ととは、12月8日から期間限定で「キミにとろける 鰻と肝の相盛り丼」を販売します。

甘み→苦み→とろり黄身。三段階で変化する丼

▲キミにとろける 鰻と肝の相盛り丼

店内・テイクアウト 1500円、デリバリー 2100円

「背伸びをしない、ご褒美の一杯」をテーマにしたメニューで、濃厚な鰻、山椒が香る肝、とろける黄身が三段階で味を変化させる丼です。

香ばしく焼き上げた特製たれの「甘み」で始まり、山椒がほのかに効いた肝の「ほろ苦さ」が続き、最後に温泉卵による「やさしいまろみ」が全体を包み直すことで、ゆるやかなハーモニーを生むように仕上げたといいます。

提供期間は12月28日までです。店内飲食とテイクアウトの場合はご飯大盛りが無料で、デリバリーの場合は赤だしと柴漬けが付いたセットでの提供になります。

販売は東京、神奈川、京都、大阪、熊本の一部店舗と、テイクアウト・デリバリー専門店で行われます。

■対象店舗

東京：新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、上野店、錦糸町店、

イオン品川シーサイド店、中野店、北千住店、調布店、立川店

神奈川：川崎店

京都：伏見稲荷店

大阪：梅田店、南森町店、本町店、九条店、あびこ店、香里園店

熊本：サクラマチクマモト店

テイクアウト・デリバリー専門店：取手店、松江店

宇奈ととが贈る「ひとりご褒美」！

忘年会の開催が縮小傾向にあるといわれる昨今、宇奈ととが一人での外食を楽しむ人に向けて、“気負わない贅沢”として打ち出す一杯となっています。

食べ進めるうちに味が「甘み→苦み→とろみ」と変わっていくというコンセプトは、一杯で飽きさせない工夫があり、食べる人を楽しませてくれそうです。

1500円という価格設定も、手軽なご褒美として選びやすいのではないでしょうか。

※価格は税込み表記です。