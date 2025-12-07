松のや、低温調理の「極厚レアヒレかつ」を発売！劇的なしっとり食感

松のやでは12月10日15時より「極厚レアヒレかつ定食」を発売する。

新たな食感が楽しめる「極厚レアヒレかつ」

とんかつチェーン「松のや」に、“新次元の食感”とうたうレアヒレかつが登場。

▲極厚レアヒレかつ定食（1390円）

「極厚レアヒレかつ定食」は一定の低温で長時間加熱することで、ジューシーで旨味をたっぷり凝縮したお肉に、いつもより目の細かいパン粉をつけて、サクッと揚げた一品。

極厚のお肉ながら、いつものかつとはひと味違った、"しっとり食感"を楽しめるという。さらに、紅塩や卓上のソースなど好みの味付けで、様々な味わいを心ゆくまで堪能できるという。

また、ロースかつとの盛合せも用意。食べ比べで新たなおいしさを体験できるという。

▲ロースかつ＆極厚“レア”ヒレかつ定食（1590円）

なお、単品の「極厚“レア”ヒレかつ」も1090円で販売する。

分厚さが嬉しい〜！

商品はレアのようなやわらかい食感が特徴であり、中心まで加熱されているため、少々赤みが残っていても問題はないとのこと。



こんなに分厚く新食感が楽しめるなんて嬉しい！松のやのライスおかわり無料サービスと合わせて、心ゆくまで堪能したいメニューだ！



（※文中の価格はすべて税込）