このページの本文へ

12月10日15時～

松のや、低温調理の「極厚レアヒレかつ」を発売！劇的なしっとり食感

2025年12月07日 15時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

お肉がぶあついっ！

　松のやでは12月10日15時より「極厚レアヒレかつ定食」を発売する。

新たな食感が楽しめる「極厚レアヒレかつ」

　とんかつチェーン「松のや」に、“新次元の食感”とうたうレアヒレかつが登場。

▲極厚レアヒレかつ定食（1390円）

　「極厚レアヒレかつ定食」は一定の低温で長時間加熱することで、ジューシーで旨味をたっぷり凝縮したお肉に、いつもより目の細かいパン粉をつけて、サクッと揚げた一品。

　極厚のお肉ながら、いつものかつとはひと味違った、"しっとり食感"を楽しめるという。さらに、紅塩や卓上のソースなど好みの味付けで、様々な味わいを心ゆくまで堪能できるという。

　また、ロースかつとの盛合せも用意。食べ比べで新たなおいしさを体験できるという。

▲ロースかつ＆極厚“レア”ヒレかつ定食（1590円）

　なお、単品の「極厚“レア”ヒレかつ」も1090円で販売する。

分厚さが嬉しい〜！

　商品はレアのようなやわらかい食感が特徴であり、中心まで加熱されているため、少々赤みが残っていても問題はないとのこと。

　こんなに分厚く新食感が楽しめるなんて嬉しい！松のやのライスおかわり無料サービスと合わせて、心ゆくまで堪能したいメニューだ！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧