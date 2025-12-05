「厚切りステーキ」と「牡蠣」が食べ放題で約4000円！ お好み焼プレミアムコースに注目

お好み焼本舗は、12月9日より、期間限定メニュー「牡蠣プレミアムステーキコース」を販売します。

厚切りステーキ＋牡蠣メニューが食べ放題！

「お好み焼本舗」は、お好み焼と串カツの食べ放題を2枚看板としたお店。



年末年始に向けて登場する「牡蠣プレミアムステーキコース」では、提供中のプレミアムステーキコースと同価格で、瀬戸内産の大粒牡蠣を贅沢に使用した期間限定メニューが加わります。



「【超贅沢】大粒牡蠣玉～タルタルソース～」「大粒牡蠣もんじゃ」「串カツ 大粒牡蠣」などが食べ放題できます。さらに、名物「厚切熟成リブロースステーキ極」も食べ放題の対象です。



■牡蠣プレミアムステーキコース（100分制）

おとな4059円／幼児無料／小学生半額／70歳以上300円引き

※制限時間は店舗による異なる可能性有

▲【超贅沢】大粒牡蠣玉～タルタルソース～

▲大粒牡蠣もんじゃ

▲串カツ 大粒牡蠣

販売期間は12月9日～2026年1月12日の期間限定で（12月31日と2026年1月1日は除外）、在庫がなくなり次第終了となります。

牡蠣の旨味が満載！

冬の味覚として人気の牡蠣を、リブロースステーキと一緒に食べ放題で楽しめる贅沢さが魅力。特に「【超贅沢】大粒牡蠣玉～タルタルソース～」は、牡蠣の旨味とタルタルソースとの相性が抜群という、ぜひ食べておきたいメニューです。

期間限定かつ数量限定のため気になる人はお早めに！

※価格は税込み表記です。