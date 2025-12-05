セブンで“チキン”セール！「ななチキ」「揚げ鶏」など2コでお得に

セブン‐イレブンは、対象のチキンを一度に2個（組み合わせ自由）買うと50円引きになるセールを、12月7日～12月11日の5日間限定で開催する。

対象チキン2個で50円引き！5日間限定で

早めのクリスマスパーティーに嬉しい、チキンの割引がセブンでスタートする。

セールの対象となるのは定番の骨なしチキン「ななチキ」・「揚げ鶏」・「ザクチキ（魅惑のうま辛）」に加えて、骨付きチキン「炭火焼きローストチキンレッグ」・「スペシャルななチキ（骨付き）」を含めた全5品。組み合わせは自由。

12月7日～12月11日の5日間限定で、対象のチキンを一度に2個（組合せ自由）買うと50円引きとなる。



<対象商品>

▲ななチキ（240円）

肉厚で肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーで肉を美味しく食べられるように、こだわって作ったフライドチキン。衣はサクッと軽い食感に仕上げている。

▲揚げ鶏（240円）

パリッとした衣の食感とジューシーな肉が味わえるフライドチキン。味付けはシンプルな塩味の和風仕立て。

▲ザクチキ（魅惑のうま辛）（240円）

衣はザクザク、肉はジューシー。何度も食べたくなるうま辛い味付けに仕上げたやみつきフライドチキン。

▲スペシャルななチキ（骨付き）（380円）

ジューシーな骨付きもも肉をサクッと軽い衣で仕上げている。11種類のスパイスで味付けした骨付きならではの旨味たっぷりスペシャルなチキン。

▲炭火焼きローストチキンレッグ（600円）

骨付き鶏もも肉を使用したローストチキン。炭火で香ばしくふっくら焼きあげ、特製の醤油だれで仕上げている。

パーティーにいかが？

定番のチキンに加えて、これからのパーティーシーズンに最適な「スペシャルななチキ（骨付き）」や「炭火焼きローストチキンレッグ」も割引対象なのが嬉しい！

12月に入り、少し早めのクリスマスパーティーにももってこい。家族や友人との楽しい食卓を彩る一品として、お得なセールを利用してみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）