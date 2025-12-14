具材マシマシ！肉は3倍の大入「一平ちゃん」が登場！30周年のファイナルに

明星食品は「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入 (ぐざいおおいり)」（397円）を12月29日に全国で発売する。

発売30周年を締めくくる特別な一平ちゃん

一平ちゃんから、年末年始を盛り上げる期間限定フレーバーが登場。

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」は「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新しい切り口に挑戦し、1995年に発売を開始。以来、ソースの香ばしさとからしマヨネーズが生み出すこってり感で人気を集め、2025年2月20日に発売30周年を迎えた。

今回は30周年の締めくくりとして、感謝と年末年始のお祝いの気持ちを込めた「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入」を発売する。

商品のポイントは、たっぷり入った彩り鮮やかな具材。一平ちゃんのソースねり込み麺や夜店ソース、ソースふりかけ、からしマヨはそのままに、具材にお祝い感のあるサクサクな「紅白あげ玉」を加え、3倍量の肉と2倍量のキャベツが入ってボリューム満点に仕上がっている。



パッケージデザインも、縁起熊手をモチーフとした、にぎやかなデザインで、お祝い感のある華やかな仕上がり。

年末年始を盛り上げるパッケージ！

華やかなパッケージが年末年始の気分を盛り上げてくれそう！

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば 大盛 具材大入 」は、通常の一平ちゃんより希望小売価格で100円ほど高いけれど、年越しのお供にお祝い感のある一平ちゃんを楽しんでみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）