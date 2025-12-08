かわいすぎ注意♡ ベローチェの“ステンドグラス風ねこグッズ”が冬限定でゲットできる

カフェ・ベローチェは、12月18日から「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」を全国の店舗で開催します。

グッズ第1弾：室内でくつろぐ黒ねこをデザイン

カフェチェーン ベローチェでは、ブランドロゴに黒ねこのシンボルを使用していることから、黒ねこグッズのキャンペーンを度々開催してきています。



「黒ねこ冬の満喫キャンペーン」では、税込500円以上のレシート3枚、または税込1500円以上のレシート1枚をレジで提示した人全員に、ランダムでオリジナル黒ねこグッズをプレゼント



賞品は期間を分けて提供され、ステンドグラスに着想を得たラバーコースターや、額縁マグネットなどが登場。合計10種類のアイテムが用意されています。

キャンペーン第1弾は12月18日～2026年1月28日の期間に実施し、「黒ねこラバーコースター」（全5種類）をプレゼントします。

ラバーコースターは、ステンドグラスに着想を得たデザインで、鮮やかな色彩と幻想的な雰囲気が特徴といいます。

テーマは「室内でくつろぐ黒ねこ」です。細部の色使いにこだわり、冬の寒さとは対照的な、ゆったりと温かな時間が流れる世界観が描かれています。

グッズ第2弾：一人旅がテーマの額縁マグネット

キャンペーン第2弾は2026年1月29日～3月11日の期間で、「黒ねこ額縁マグネット」（全5種類）をプレゼントします。

マグネットは「一人旅」をテーマに、絵画のような美しさを表現するために額縁モチーフを取り入れています。一人旅ならではの、しみじみとした雰囲気を感じられる黒ねこの姿と落ち着いた色合いとなっています。

すべての賞品は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

キャンペーン詳細

【第1弾】

期間：12月18日～2026年1月28日

賞品：黒ねこラバーコースター（5種類・ランダム、直径約9.1～9.7cm）

【第2弾】

期間：：2026年1月29日～3月11日

賞品：黒ねこ額縁マグネット（5種類・ランダム、縦6×横7cmまたは縦7×横6cm）

冬の暮らしを彩る黒ねこグッズは全10種類！

毎回ファンからの注目度が高い、カフェ・ベローチェの黒ねこグッズ。今回はデザイン性が高いコースターとマグネットが登場します。ステンドグラスや冬景色と黒ねこの愛らしい姿が描かれており、カフェタイムに癒やしをプラスしてくれそうです。

特に、第1弾のコースターは人気が出そうなので、欲しい人はレシートを捨ててしまわないように注意しておきましょう！

※価格は税込み表記です。