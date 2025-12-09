待ってた！コメダの“ピスタシロノワ”が4年ぶりに復活！ エリア限定でレアみ強まる

コメダ珈琲店は12月11日から季節限定の「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」「クロネージュ ピスタチオ・ルージュ」をエリア限定で販売する。



販売エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を除く全国。

4年ぶり！「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」

2021年に発売され好評だったというピスタチオのシロノワールが、4年の時を経て帰ってくる。



▲「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」（930円～990円／ミニサイズ 730円～790円）



鮮やかなピスタチオグリーンのソースと、甘酸っぱいラズベリーソースのコントラストが目を惹く一品。雪のように真っ白なフィアンティーヌ（トッポング）を散らし、冬にぴったりの華やかな見た目に仕上げた。



あたたかいデニッシュにまとわせた、香り豊かでコクのあるピスタチオソースは、香ばしさとまろやかな甘さが特徴。ラズベリーソースの甘酸っぱさと、さっぱりとしたソフトクリームの甘さが重なり、ひと口ごとに広がる深みのある味わいを楽しめる。



▲「クロネージュ ピスタチオ・ルージュ」（780円～840円）



ピスタチオソースのまろやかな甘さが、ココアバウムクーヘンのほろ苦さと絶妙にマッチしたクロネージュ。コク深いピスタチオソースに、甘酸っぱいラズベリーソースがアクセントになり、互いの風味を引き立てる。



トッピングには雪のような真っ白いフィアンティーヌをあしらい、冬らしい装いに。

ピスタチオの味わいが好きなら試して

見た目にも冬らしい、彩りが綺麗なスイーツが登場。その華やかさに思わず写真を撮りたくなてしまいそう！

ピスタチオが好きな方はお見逃しなく！どちらも東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を除く店舗での発売なのでご注意を。



また、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の店舗では同日より「シロノワール クルミッ子」が販売される。関連記事→【コメダ×鎌倉紅谷クルミッ子】エリア限定シロノワールに歓喜

全国のコメダに今の時期だけのシロノワールが登場するので楽しみだ！



※文中の価格はすべて税込

※価格は店舗により異なる