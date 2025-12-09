このページの本文へ

コメダに4年ぶり！ピスタの「シロノワール」

待ってた！コメダの“ピスタシロノワ”が4年ぶりに復活！ エリア限定でレアみ強まる

2025年12月09日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

彩りも綺麗〜！

　コメダ珈琲店は12月11日から季節限定の「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」「クロネージュ ピスタチオ・ルージュ」をエリア限定で販売する。

　販売エリアは東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を除く全国。

4年ぶり！「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」

　2021年に発売され好評だったというピスタチオのシロノワールが、4年の時を経て帰ってくる。

「シロノワール ピスタチオ・ルージュ」（930円～990円／ミニサイズ 730円～790円）

　鮮やかなピスタチオグリーンのソースと、甘酸っぱいラズベリーソースのコントラストが目を惹く一品。雪のように真っ白なフィアンティーヌ（トッポング）を散らし、冬にぴったりの華やかな見た目に仕上げた。

　あたたかいデニッシュにまとわせた、香り豊かでコクのあるピスタチオソースは、香ばしさとまろやかな甘さが特徴。ラズベリーソースの甘酸っぱさと、さっぱりとしたソフトクリームの甘さが重なり、ひと口ごとに広がる深みのある味わいを楽しめる。

「クロネージュ ピスタチオ・ルージュ」（780円～840円）

　ピスタチオソースのまろやかな甘さが、ココアバウムクーヘンのほろ苦さと絶妙にマッチしたクロネージュ。コク深いピスタチオソースに、甘酸っぱいラズベリーソースがアクセントになり、互いの風味を引き立てる。

　トッピングには雪のような真っ白いフィアンティーヌをあしらい、冬らしい装いに。

ピスタチオの味わいが好きなら試して

　見た目にも冬らしい、彩りが綺麗なスイーツが登場。その華やかさに思わず写真を撮りたくなてしまいそう！

　ピスタチオが好きな方はお見逃しなく！どちらも東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県を除く店舗での発売なのでご注意を。

　また、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の店舗では同日より「シロノワール クルミッ子」が販売される。関連記事→【コメダ×鎌倉紅谷クルミッ子】エリア限定シロノワールに歓喜

東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県では異なるシロノワールが発売

　全国のコメダに今の時期だけのシロノワールが登場するので楽しみだ！
 

　※文中の価格はすべて税込
　※価格は店舗により異なる

