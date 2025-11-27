一人だけどいろんなメニューを少しずつ食べたい！有楽町に行けばそんな欲望も叶います
友人や家族と食事に行くと、いろいろなメニューを楽しみたいので料理をシェアしています。とはいえ一人で食事する機会も多く、そうするとシェア相手がいないので難しいんですよね。
あのメニューも気になるし、こっちも食べたい…でも私は一人で食事をしている…。そんな私のような方にぴったりのフェアが「エキュートエディション有楽町」で開催します。「ちょっとずつ」「いろいろな種類が」味わえるメニューが登場しているんです！
おひとり様にうれしいフェア
12月5日（金）から、「エキュートエディション有楽町」で「ちょいと小粋に分けあえば」フェアを開催します。
おすすめのビアフライト4種
￥1,800（税込）
TOKYO ALEWORKS STATION TAPROOM（1F／改札外）
※エキュートエディション有楽町限定
自慢のクラフトビールの中から、スタッフが厳選した4種類をセットで提供。色・香り・味わいの違いを飲み比べることができるので、クラフトビールの個性が見えて楽しい！
お酒が進む三品盛り（いわしの梅煮・温卵親子どり山椒風味・上州牛そぼろのいなり包み）
￥1,080（税込）
荻野屋 弦（1F／改札外）
※エキュートエディション有楽町限定
お酒がすすむ和のおつまみ三品盛り合わせ。それぞれ異なる奥深い風味と食感が、お酒の旨味を一層引き立てます。
3種の選べる鉄板餃子（ノーマル餃子＋選べる餃子 2種）
￥980（税込）
有楽町GYOZA待合室（1F／改札外）
※選べる餃子：梅しそ・カレー・紅ショウガ・鶏
※エキュートエディション有楽町限定
定番の有楽町餃子（ノーマル）と、変わり種の餃子（梅しそ・カレー・紅しょうが・鶏）の中から2種をアツアツの鉄板でお届け。パリッとジューシーで個性豊かな味わいが楽しめます。
ほかにもシャンパーニュとカヌレのセットや生ハムとチーズの盛り合わせも登場。年末で仕事を頑張っている自分をねぎらうのにちょうど良さそうです。
エキュートエディション有楽町「ちょいと小粋に分けあえば」
期間：2025年12月5日(金)～12月26日(金)
住所：東京都千代田区有楽町2-9-1、4、5、7、8、12 JR有楽町駅1F（改札外）