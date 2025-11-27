あなたも誰かのサンタになれる。選んで贈る「寄付の自販機」が新しくてちょっと素敵！

家族や恋人、友達とプレゼントを贈り合う機会も多いクリスマス。今年のクリスマスは、体験型チャリティ「GIVEマシン」で新しい寄付のスタイルで贈る体験をしてみませんか？

「選んで贈る」体験型寄付機 GIVEマシン

世界21か国・126都市で展開される体験型チャリティ「GIVEマシン」を運営するGIVEマシン2025実行委員会は、2025年11月24日から12月25日の期間、大手町タワーOOTEMORI にて、日本初となる自販機型寄付機を設置しています。

GIVEマシンはタッチパネル式の寄付機で、協力チャリティ団体が提供する30種類の支援物資・サービスの中から、寄付者が“贈りたいアイテムを選ぶ”寄付体験が特徴です。選ばれた寄付金の100％が各団体に届けられ、寄付の透明性と「贈るよろこび」を同時に感じられる、新しい寄付のスタイルとして世界で広がっています。

GIVEマシン

期間：2025年11月24日～12月25日 時間：11:00～19:30

場所：大手町タワー OOTEMORI（東京都千代田区大手町1-5-5 B2F）