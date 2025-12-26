このページの本文へ

PFUダイレクトにて2026年1月5日(月)13時30分から販売開始

【2026初売り】HHKB Studio用の黒檀＆アルミキートップセット新発売

2025年12月26日 19時00分更新

文● 村山剛史／ASCII

「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」「アルミキートップセット for HHKB Studio」が2026年1月5日よりPFUダイレクトにて販売開始

縞黒檀を贅沢に使用したキートップセット登場

　PFUは2026年1月5日13時30分より、HHKB Studioのオプション品として、株式会社松葉製作所が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」「アルミキートップセット for HHKB Studio」を直販サイト「PFUダイレクト」にて販売する。価格は3万9600円～5万9400円（税込）。

　これは、HHKB Studioの専用キートップとして使えるEscキーなどをセットにしたもの。木製（黒檀）とアルミ製（レッド／シルバー／ブラウン）が用意されている。

　詳細は「新春初売りのお知らせ」を参照のこと。

PFUダイレクトの「新春初売り」開催にあわせて販売される

木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）
価格：5万9400円（税込）
セット内容：
英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー
日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー

黒檀パッケージ

黒檀英語配列用

黒檀日本語配列用

アルミキートップセット for HHKB Studio（レッド／シルバー／ブラウン）
価格：3万9600円（税込）
セット内容：
英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー
日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー

アルミ英語配列用（レッド）

アルミ日本語配列用（シルバー）

アルミ英語配列用（ブラウン）

※PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
※HHKB Studioは、通常プロファイルのMXスタイルの3ピンおよび5ピンメカニカルスイッチ（Cherry、Gateron、Kailh社製）と互換性があります。

