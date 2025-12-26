PFUダイレクトにて2026年1月5日(月)13時30分から販売開始
【2026初売り】HHKB Studio用の黒檀＆アルミキートップセット新発売
2025年12月26日 19時00分更新
縞黒檀を贅沢に使用したキートップセット登場
PFUは2026年1月5日13時30分より、HHKB Studioのオプション品として、株式会社松葉製作所が手掛ける「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」「アルミキートップセット for HHKB Studio」を直販サイト「PFUダイレクト」にて販売する。価格は3万9600円～5万9400円（税込）。
これは、HHKB Studioの専用キートップとして使えるEscキーなどをセットにしたもの。木製（黒檀）とアルミ製（レッド／シルバー／ブラウン）が用意されている。
詳細は「新春初売りのお知らせ」を参照のこと。
木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）
価格：5万9400円（税込）
セット内容：
英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー
日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー
アルミキートップセット for HHKB Studio（レッド／シルバー／ブラウン）
価格：3万9600円（税込）
セット内容：
英語配列：Escキー、Returnキー、Controlキー、Tabキー、スペースバー
日本語配列：Escキー、Controlキー、Tabキー、Enterキー、Shiftキー、スペースキー
※PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。
※HHKB Studioは、通常プロファイルのMXスタイルの3ピンおよび5ピンメカニカルスイッチ（Cherry、Gateron、Kailh社製）と互換性があります。