2026初売りHHKB数量限定オプションが1月12日まで新年特価

くっつくクロスHHKB風呂敷も！
PFUは2025年1月12日(月)24時まで、直販サイトのPFUダイレクトにて新春初売りを開催中。毎年恒例の「たかしまてつをイラスト入りタイピングベッド（パームレスト）」など数量限定かつ初売り価格で販売している。
商品は下記の通り。
【新春初売り限定品】たかしまてつをイラスト（2026年の干支 午）入り「タイピングベッド」
・タイピングベッド……限定10個、4950円
新商品！「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」
・木製キートップセット for HHKB Studio……限定5個（各配列）、初売り価格5万4000円（通常価格から9％OFF）
新商品！「アルミキートップセット for HHKB Studio（各色：レッド、シルバー、ブラウン）」
・アルミキートップセット for HHKB Studio……限定10個（各配列/各色）、初売り価格3万6000円（通常価格から9％OFF）
最新商品入り！「ScanSnap断裁機セット」
・ScanSnap iX2500、断裁機200DX……限定10個（各色）、初売り価格9万円（通常価格から17％OFF）
最新商品入り！「モバイルセット」
・HHKB Professional Classic Type-S、ScanSnap iX110、RICOH Light Monitor 150BW、RICOH Monitor Stylus Pen Type1……限定5個（各配列/各色）、初売り価格11万円（通常価格から26％OFF）
※初売り商品の購入者限定特典として、「くっつくクロスHHKB風呂敷（キーボード）」が付く。ただし、たかしまてつをイラスト（2026年の干支 午）入り「タイピングベッド」を除く。