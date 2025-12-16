2025年12月19日(金)23時59分まで各種の白/雪モデル対象
PFUのHHKB Studio 雪モデルなどがAmazonクリスマスセールで特価
2025年12月16日 15時00分更新
Professional Classic (白)が26％OFF
PFUは2025年12月19日(金)23時59分まで、Amazon暮らし応援クリスマスセールにて同社のキーボード製品Happy Hacking Keyboard（HHKB）をセール価格で販売する。
セール対象商品は、HHKB Studio (雪)、HHKB Professional HYBRID Type-S (白/雪)、HHKB Professional Classic (白)の11種類。
HHKB Studio……5％OFFの4万1800円(税込)
HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S……8％OFFの3万3850円
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic……26％OFFの2万円
PFU HHKB Professional Classic 英語配列/白 PD-KB401W
PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN
※HHKB Studio (雪)、HHKB Professional HYBRID Type-S (白/雪)、HHKB Professional Classic (白)をお得な価格で販売します。
※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。