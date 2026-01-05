Amazon第1回スマイルSALE初売りでHHKB Studioが過去最高の値引きに！

HHKB Studioなど4モデルがお買い得価格で登場

PFUは2026年1月7日(水)23時59分まで、Amazon第1回スマイルSALEの初売りに参加する。「2026年は午年！ カウボーイの使う馬の鞍のようにPCが変わっても入力デバイスは変わらずに。」をテーマに、HHKB Professional Classic Type-Sがセール初登場。HHKB Studioは過去最高の値引き率となっている。

対象は下記の通り。

HHKB Studio……3000円OFFの4万1000円(税込)

HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B

HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y

HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B

HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y

HHKB Professional HYBRID Type-S……3000円OFFの3万3850円(税込)

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC

PFU HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS

HHKB Professional Classic Type-S……2100円OFFの2万9800円(税込)

PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC

PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC

PFU HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC

PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC

PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC

PFU HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC

HHKB Professional Classic……6950円OFFの2万円(税込)

PFU HHKB Professional Classic 英語配列/墨 PD-KB401B

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB401BN

PFU HHKB Professional Classic 無刻印(英語配列)/白 PD-KB401WN

※セール対象商品はHHKB Studio、HHKB Professional HYBRID Type-S、HHKB Professional Classic Type-S、HHKB Professional Classic。

※なお、Amazonでの販売について、Happy Hacking Keyboard（HHKB）正規販売店は、PFUダイレクトになります。販売元をご確認の上、ご購入ください。

HHKBパーフェクトセットも期間限定で販売中

HHKBシリーズ本体とオプション品とのセット「HHKBパーフェクトセット」も2026年1月29日(木)13時までの期間限定で販売中。すでにHHKB本体を使用している人に向けたオプション日のみのセットも同時に販売されている。