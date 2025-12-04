3.4インチIPS LCD搭載の新型AIO水冷「HydroShift II LCD-S」登場。2種のファンモデル＋Fanlessをラインアップ

LIAN LI「HydroShift II LCD-S」シリーズが12月11日に発売

アユートは、同社が正規代理店を務めるLIAN LI（リアン・リー）より、最新水冷クーラー「HydroShift II LCD-S」シリーズを12月11日に発売すると発表した。3.4インチのIPS LCDディスプレイを採用したモデルで、異なるファン構成を持つ2種と、ファン非搭載モデルを含む全3ラインナップを展開。市場想定価格は26,980円〜38,980円で、カラーはBlackとWhiteから選択できる。

冷却性能と設置性を高めた最新設計

HydroShift II LCD-Sシリーズは、水冷ブロックの強化に加えて、薄型設計の400×122×24mmラジエーターを採用したことが特徴。改良されたブラケットにより取り付けやすさが向上し、最大3200RPMで動作するポンプが安定した冷却性能を提供する。

ラインナップは搭載ファンの違いによって3モデルが用意されている。「HydroShift II LCD-S 360 TL」には、フレーム両側にLEDを備えた「UNI FAN TL Wireless」を搭載し、L-Wirelessコントローラーが付属する点がポイントだ。「HydroShift II LCD-S 360 CL」には、ファンブレードとサイドにLEDを配置した「UNI FAN CL Wireless」を採用。一方、ファン非搭載の「HydroShift II LCD-S 360 Fanless」では、ユーザーが好みのファンを自由に組み合わせることができる。

ソフト連携・プラットフォーム対応と注意点

専用ソフトウェア「L-Connect 3」によって、冷却設定やシステムモニタリング、LCDディスプレイの表示カスタマイズが可能。USB接続を使わずに動作するオフラインモード、ワイヤレスでライティング同期を行うワイヤレスモード、USB接続に対応したストリーミングモードの3種類を切り替えて利用できる。

対応プラットフォームは最新環境に幅広く対応し、Intel LGA1700/LGA1851、AMD AM4/AM5に適合。また、ASUS製マザーボードの一部モデルとの干渉について注意喚起されており、購入前・設置前の確認が推奨されている。