ASUS、M.2 SSD×4搭載・白い小型PCに最適なB850 MicroATX「ROG STRIX B850-G GAMING WIFI」を発表

ASUS、B850搭載MicroATXマザーボード「ROG STRIX B850-G GAMING WIFI」を発表

ASUS JAPANは、AMD AM5プラットフォーム対応のB850チップセットを採用したMicroATXマザーボード「ROG STRIX B850-G GAMING WIFI」を発表した。最大4基のM.2 SSDを搭載可能で、12月5日より販売開始される。価格は44,800円。

本モデルはホワイトを基調としたデザインを採用し、外観にこだわるユーザーにも適した構成となっている。14(80A)+2(80A)+1(80A)構成のパワーステージや合金チョーク、耐久性のあるコンデンサを搭載し、安定した電力供給を実現。8層PCBによって、小型フォームファクタでも高負荷環境に対応できる性能を備える。

冷却性能と高速接続を強化した設計

冷却面では、拡張されたVRMヒートシンク、VRMヒートシンクアレイ、高伝導性サーマルパッド、M.2ヒートシンクを搭載している。さらにAI Cooling IIがCPUやストレージの温度を自動調整し、長時間の使用でも安定しやすい環境を提供する。

接続性も充実しており、PCIe 5.0スロットとPCIe 5.0対応M.2スロットを備える。リアには20Gbps、フロントには10GbpsのUSB Type-Cポートを搭載。ネットワーク面ではWi-Fi 7と2.5G LANをサポートし、高速かつ大容量のデータ通信を可能にする。

初心者にも扱いやすいDIYフレンドリー仕様

DIYユーザー向けの機能として、プリマウントI/Oシールド、M.2 Q-release、新しいM.2 Q-ラッチ、PCIe Q-release、Q-Antenna、Q-LED、Clear CMOS、BIOS FlashBackなどを搭載。PC自作が初めてでも組み立てやすい設計となっている。