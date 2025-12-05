ゲームのロードが速くなる“光るSSD”「ADATA XPG SPECTRIX S65G」が登場

ADATA Japan、新SSD「XPG SPECTRIX S65G」を発売

エイデータテクノロジージャパン（ADATA Japan）は、12月5日に新SSD「XPG SPECTRIX S65G」を正式リリースした。

RGBライティング搭載のデザインとカスタマイズ性

「SPECTRIX S65G」は、ゲーム向けのRGBライティングデザインと高性能を両立したSSDだ。筐体中央の露出型RGBライトストリップが視覚的な演出を強化し、主要マザーボードメーカーのライティング制御ソフトに対応することで、好みに合わせたカスタマイズが可能となっている。

PCIe Gen4対応の高速性能と信頼性設計

本製品はPCI Express 4.0 x4（PCIe Gen4x4）に対応し、NVMe 1.4規格をサポート。最大読込速度6,000MB/s、最大書込速度5,000MB/sを備え、最新のIntelおよびAMDデスクトッププラットフォームとの互換性も高い。SLCキャッシングやHost Memory Bufferにより、ゲームのロード時間を効率よく短縮できるという。

さらに、LDPCエラー訂正コードやPyrite暗号化技術を採用し、データの安定性と耐久性を強化。5年間の限定保証も付帯しており、長期間安心して利用できる。