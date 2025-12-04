ASUS「TUF Gaming」第5世代が登場：210Hz＆240Hz対応の新型ゲーミングモニター2機種を発表

ASUS、TUF Gaming第5世代となる新型ゲーミングモニターを発売

ASUS JAPANは、TUF Gamingシリーズ第5世代の新モデルとして、27インチQHD対応の「TUF Gaming VG27AQL5A」と23.8インチフルHD対応の「TUF Gaming VG249QML5A」を発表した。発売日は12月5日で、全国の家電量販店およびオンラインストアで販売される。

27インチQHDモデル「VG27AQL5A」の主な特徴

「VG27AQL5A」は、2560×1440のQHDパネルを搭載し、最大210Hz（OC時）のリフレッシュレートと0.3msの応答速度に対応する。Fast IPSパネルにより広視野角と高い色再現性を確保し、DisplayHDR 400やDCI-P3 95%の広色域にも対応。DisplayPortやHDMIなど複数の入力端子を備え、幅広い用途で利用できる。

23.8インチモデル「VG249QML5A」の仕様とゲーミング向け機能

23.8インチの「VG249QML5A」は、1920×1080のフルHDパネルを採用し、240Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度を実現している。FPSなどの高速プレイに適した設計で、sRGB 99%の色域をカバー。TUF Gaming独自のサポート機能も搭載され、プレイ環境を整えやすい。

両モデル共通のゲーム支援機能と操作性

両モデルはAdaptive SyncとELMB Syncに対応し、ティアリングやゴーストを抑制する。さらに、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI VisualといったゲーミングAI機能を搭載し、ゲーム中の視認性を向上させるという。ASUS DisplayWidget Centerを使えば、OSDメニューを開かずに設定の最適化やカスタマイズも可能だ。

今回発表されたTUF Gamingシリーズの新モデルは、プロユーザーから一般のゲーマーまで幅広い層にとって有力な選択肢となるだろう。