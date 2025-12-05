AMD Ryzen 7 9700X×RTX 5080搭載機もラインアップ｜GIGABYTE AORUS PRIME 5が12月6日発売

AORUS PRIME 5シリーズが12月6日に登場

GIGABYTEは、ハイエンドPCゲーマー向けの最新モデル「AORUS PRIME 5」シリーズを12月6日より発売すると発表した。ラインナップは上位モデル「AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5101」が55万円前後、下位モデル「AORUS PRIME 5 AP5A7N7T-5100」が47万円前後となっている。

Ryzen 7 × RTX 50シリーズ搭載の高性能ゲーミング構成

AORUS PRIME 5シリーズは、ゲーミングに特化した高性能パーツを採用し、CPUにはAMD Ryzen 7 9700X、GPUにはNVIDIA GeForce RTX 5080またはRTX 5070 Tiを搭載。最新ゲームでも安定したフレームレートを維持し、長時間のプレイでも快適な動作が可能だとしている。特に上位モデル「AORUS PRIME 5 AP5A7N8-5101」は、パフォーマンスを最大限発揮できる構成となっている。

ケース独自設計の冷却機構とARGBライティング

PCケースには独自設計が採用され、前面に120mmファン3基、背面に1基を標準搭載。さらに水冷クーラーを組み合わせることで、ゲーム中の高負荷でも静音性と冷却性能を両立している。ARGB LEDリング付きファンにより、ライティング演出もユーザーの好みに合わせて調整可能だ。

高速DDR5メモリやWi-Fi 7など最新スペックを網羅

両モデルには、DDR5-5600 32GBメモリ、M.2 NVMe PCI-E Gen4 SSD 2TB、Windows 11 Homeを標準搭載。ネットワーク周りも2.5Gbps LANに加えてWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応しており、オンラインゲーム環境を快適に整えられる。さらに、付属のGIGABYTE Control Centerにより、パフォーマンス設定やRGBライティングの細かなカスタマイズも行えるという。