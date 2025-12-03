PC2台で最大4台のUSB機器を共有可能　サンワサプライのUSB切替器「400-SW041」が便利

サンワサプライ、USB機器を高速共有できる「400-SW041」を発売

サンワサプライは12月3日、2台のPCから最大4台のUSB機器を高速で共有できるUSB切替器「400-SW041」を発売した。価格は税抜3,164円。

USB A／Type-C両対応で高速転送に対応

「400-SW041」は、マウス、キーボード、USBメモリ、プリンター、USBカメラなど、複数のUSBデバイスを2台のパソコンで共有できるUSB切替器だ。USB AとType-Cの両方に対応し、専用ケーブルも付属しているため、接続規格が異なる機器間でもスムーズな切替が可能となっている。

さらに、USB 5Gbpsの高速転送に対応しており、データ処理の効率化にも寄与する。高解像度データや大容量ファイルを扱う環境でも安定した使用が期待できるだろう。

ワンタッチ切替とLED表示で直感的に操作可能

切替操作は本体のボタンスイッチを押すだけで完結し、ドライバーインストールは不要。プラグ＆プレイで利用できるため、導入時の手間が少ない点も特徴だ。

LEDインジケーターによって、現在どのPCと接続しているかがひと目で分かるため、誤操作を防ぎやすい。複数人でのデスク共有やオフィス内の作業環境など、多様なシーンで使いやすい仕様となっている。

最大2,900mA給電対応、柔軟なレイアウトを実現

本製品はUSB ACアダプタ使用時に最大2,900mAの給電に対応し、幅広いUSB機器を安定して利用できる。付属のUSB A／Type-C接続ケーブルは約0.9mで、PCの設置スペースに合わせて柔軟にレイアウトできる点も利便性を高めている。

日常業務からクリエイティブ用途まで、幅広い場面で活躍するUSB切替器として活用が見込まれる。