【出荷スタート】ロジテック製ポータブル電源＆ソーラーパネルが国内工場から発送開始

ロジテックINAソリューションズは12月4日、新商品となるポータブル電源とソーラーパネルが12月中旬から順次出荷開始すると発表した。これらは、ふるさと納税の返礼品として採用され、9月からの寄付受付が開始された。今回出荷される製品は、ポータブル電源の4機種（200P［205Wh］、500P［512Wh］、1200P［1229Wh］、2500P［2560Wh］）、ポータブルソーラーパネル（100W）およびそのセット商品となる。

ロジテックのポータブル電源とソーラーパネルは、長野県伊那市内の自社工場で厳密な品質管理のもと製造されている。エレコムグループのノウハウを活かし、性能・品質・安全性すべてにおいて高水準を実現する製品だ。さらに、国内拠点によるサポート体制や、日本語マニュアルを同梱することで、購入者が安心して使用できるよう配慮している。

これらの製品には、国内ユーザーの利用シーンを考慮し、直感的に使いやすい設計が施されている。商品にはクイックガイドがシールとして同梱されており、緊急時でもすぐに利用できるという。さらに、QRコードから常に最新の電子マニュアルを参照できるため、初心者でも安心だ。

ふるさと納税を通じた購入は、「さとふる」や「ふるなび」、「ふるさとチョイス」など、各種ふるさと納税ポータルサイトで受け付けており、現在も募集中だ。