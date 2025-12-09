Switchシリーズ対応の壁掛け収納スタンド登場、テレビ周りが一気に片付く新アイテム

エレコムは12月9日、Nintendo Switchシリーズに対応した壁掛け収納スタンドを12月中旬より発売すると発表した。製品はゲーム機本体や周辺機器をまとめて収納でき、具体的にはゲーム機本体、ドック、Joy-Con、Proコントローラー、ゲームカードを整理するためにデザインされている。価格は、標準モデルが3,180円で、Proコントローラーの収納が可能なモデルが3,980円。

エレコムの新しい壁掛け収納スタンドは、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch 有機ELモデルに対応している。標準タイプでは、ゲーム機本体、ドック、ゲームカード5枚、Joy-Con4台の収納が可能だ。さらに、Proコントローラー2台も収納できるタイプも用意されている。どちらのタイプもドック収納部分は傷防止のためにEVAクッションが採用されており、底面には粘着シートが配置され落下を防ぐ。

また、Joy-Con用のフックによって、標準モデルでは4台、Proコントローラー収納付きモデルでは2台まで収納可能。このスタンドはテレビ周りをスッキリさせたいユーザーにとって、特に有用なアイテムだ。製品には付属のネジが同梱されており、石こうボード壁やコンクリート壁にもしっかりと固定することができる。収納したままでもケーブル接続や充電が可能で、使い勝手も良い。

年末年始で混雑しがちなテレビ周りを、この壁掛け収納スタンドでスッキリと整理してはどうだろうか。